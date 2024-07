Доказано: уже к трём годам дети понимают других людей

Это происходит за счёт зеркальных нейронов

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что в три года дети уже могут понимать окружающих людей, «зеркалить» тех, кто находится рядом, чтобы имитировать и предвосхищать их намерения.