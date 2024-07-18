Доказано: уже к трём годам дети понимают других людей

Доказано: уже к трём годам дети понимают других людейЭто происходит за счёт зеркальных нейронов
Команда учёных из Университета Каттолика вместе с профессором Риццолатти измерила способность дошкольников организовывать последовательность двигательных действий, понимая намерение, стоящее за цепочкой действий другого человека. Для этого специалисты наблюдали за активацией челюстно-подъязычной мышцы, которая участвует в открывании рта, когда дети хватали кусок еды, чтобы съесть его, или лист бумаги, чтобы положить его в контейнер.
Мышца не активировалась при захвате бумаги. Но при этом когда дети наблюдали за тем, как кто-то хватает кусок еды, она начинала работать.
Также активация челюстно-подъязычных мышц происходила медленнее по сравнению с детьми старшего возраста (6−9 лет). У этих детей появляются уже более сложные когнитивные процессы.
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