Доказано: уже к трём годам дети понимают других людей

Мышца не активировалась при захвате бумаги. Но при этом когда дети наблюдали за тем, как кто-то хватает кусок еды, она начинала работать.

Также активация челюстно-подъязычных мышц происходила медленнее по сравнению с детьми старшего возраста (6−9 лет). У этих детей появляются уже более сложные когнитивные процессы.

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