Доказано: в бедных районах у людей выше риск возникновения инсульта

Особую обеспокоенность вызывает факт, что влияние более низкого социально-экономического статуса на возникновение инсульта было сильнее выражено у молодых. Также исследование показало, что факторы риска инсульта, такие как диабет, высокое кровяное давление и болезни сердца, чаще встречаются в неблагополучных сообществах.

