Доказано: веганская диета лучше средиземноморской

При веганской диете происходит снижение уровня конечных продуктов гликирования (AGE). Это связано также со средней потерей около 6 кг. Вместе с тем при соблюдении средиземноморского рациона подобных эффектов не было.

Уменьшение количества AGE в рационе при соблюдении низкожировой веганской диеты в основном произошло за счёт исключения мяса (41%), сведения к минимуму потребления добавленных жиров (27%), отказа от молочных продуктов (14%).