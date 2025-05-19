Доказано: вегетарианцы воспринимают мясо так же, как фекалии

Далее им показали приготовленную курицу, бекон и стейк. У вегетарианской группы в этом случае была совсем другая реакция. Они почувствовали тошноту, высказали идеологические возражения и сообщили, что им не понравится всё, что соприкоснулось с мясом. Это были те же реакции отвращения, которые возникали, когда их просили представить, что они едят человеческие фекалии или человеческую либо собачью плоть.