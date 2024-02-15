Доказано: вейпинг влияет на восприятие человеком запахов

Оказалось, что люди, которые не пользуются вейпом, ощущают сладкие запахи как более приятные, чем вейперы. А вот разницы в восприятии вкусов или пикантных запахов не было никакой.

Одна из причин такого эффекта может заключаться в том, что никотин усиливает воздействие раздражителей. Поэтому сладкие запахи в отсутствие никотина ощущаются как менее приятные.

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