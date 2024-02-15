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Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 февраля 2024, 12:45
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Доказано: вейпинг влияет на восприятие человеком запахов

К такому выводу пришли специалисты из Университета Отаго
Учёные недавно выяснили, как курение электронных сигарет влияет на восприятие жителями Новой Зеландии запахов и вкусов. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Appetite.

В новом исследовании приняли участие 213 человек старше 18 лет. Они пользовались вейпами регулярно, изредка либо не пользовались вообще.

Доказано: вейпинг влияет на восприятие человеком запахов
© On Manorama

Оказалось, что люди, которые не пользуются вейпом, ощущают сладкие запахи как более приятные, чем вейперы. А вот разницы в восприятии вкусов или пикантных запахов не было никакой.

Одна из причин такого эффекта может заключаться в том, что никотин усиливает воздействие раздражителей. Поэтому сладкие запахи в отсутствие никотина ощущаются как менее приятные.

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