Доказано: вейпинг влияет на восприятие человеком запахов

Опубликовано 15 февраля 2024, 12:45
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Доказано: вейпинг влияет на восприятие человеком запаховК такому выводу пришли специалисты из Университета Отаго
Учёные недавно выяснили, как курение электронных сигарет влияет на восприятие жителями Новой Зеландии запахов и вкусов. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Appetite.
В новом исследовании приняли участие 213 человек старше 18 лет. Они пользовались вейпами регулярно, изредка либо не пользовались вообще.
Оказалось, что люди, которые не пользуются вейпом, ощущают сладкие запахи как более приятные, чем вейперы. А вот разницы в восприятии вкусов или пикантных запахов не было никакой.
Одна из причин такого эффекта может заключаться в том, что никотин усиливает воздействие раздражителей. Поэтому сладкие запахи в отсутствие никотина ощущаются как менее приятные.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова