Доказано: вейпинг вредит мозгу студентов

Электронные сигареты, которые рассчитаны на 20 000 затяжек, должны использоваться три месяца. Однако учёные обнаружили, что многие студенты их выкуривали полностью ещё до окончания первого месяца.

В ходе исследования специалисты провели когнитивное тестирование более 400 студентов колледжей в возрасте от 18 до 30 лет в Эквадоре. Из них 64 человека только парили, 31 человек курил только сигареты и 111 человек и курили, и парили. Выяснилось, что те, кто курил электронные сигареты, пользовался вейпами или делал и то, и другое, набирали более низкие баллы по когнитивным тестам, чем те, кто не курил и не вейпил.