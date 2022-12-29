Доказано: видеоигры делают умнее

Доказано: видеоигры делают умнееПоэтому проводить время за ними всё-таки полезно
Одно научное исследование, результаты которого были опубликованы в этом году, показало, что видеоигры на самом деле могут улучшить когнитивные (мыслительные способности). По этой причине отказываться от них не стоит.
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Существует мнение, что видеоигры плохо сказываются на психике и на здоровье мозга людей. Но, как показывают последние научные исследования, это совсем не так.
В течение многих лет игры и приложения «для тренировки мозга» считались простым и эффективным способом улучшить когнитивные способности. Но действительно ли они работали?
Учёные попытались найти ответ на вопрос о том, действительно ли происходит так называемый перенос. То есть правда ли, что за счёт улучшения конкретных навыков в ходе игры развиваются когнитивные функции в целом.
Что касается игр для тренировки мозга, то исследователи пришли к следующим выводам. Некоторые научные демонстрируют, что подобные игры улучшают навыки памяти, необходимые для других таких же игр. Но связь эта в исследованиях очень слабо выражена.
Но с видеоиграми всё становится интереснее. В ходе исследования 2015 года учёные сравнили игру для тренировки мозга Lumosity с игрой-головоломкой от первого лица Portal 2. Выяснилось, что у тех, кто играл в первую, не было улучшений пространственных навыков и навыков решения задач по сравнению с теми, кто играл в Portal 2. Согласно результатам исследования, опубликованного в 2019 году, влияние видеоигр на мозг в целом было более значительным по сравнению с влиянием игр для тренировки мозга.
Результаты ещё одного исследования, в которым принимали участие дети 9-10 лет, продемонстрировали, что к 12 годам любители видеоигр имели в тесте на IQ на 2,5 балла больше.
Пожилым видеоигры тоже дают определённые преимущества. Так, в исследовании 2020 года говорится, что у людей в возрасте 60-80 лет спустя четыре недели игры в Angry Birds или Super Mario 3D World улучшилась память.
Но почему видеоигры дают такой эффект, пока точно не ясно. Возможно связано это с тем, что на решение определённых задач в играх и на поддержание необходимой сосредоточенности у людей уходит много времени.