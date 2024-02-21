Доказано: видеоигры улучшают внимание и память

Исследование также выявило ещё один аспект. В частности, оно показало, являются ли геймеры менее склонными к когнитивной (умственной) усталости, чем население в целом. Результаты эксперимента всё же продемонстрировали, что у любителей игр производительность снизилась примерно настолько же, насколько и у обычных людей.

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