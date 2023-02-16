Доказано: витамин D помогает при болезнях кожи

В ходе нового исследования специалисты провели анализ образцов тканей кожи 28 здоровых людей. На коже этих людей искусственным образом вызвали сыпь. Далее участникам исследования давали высокие дозы витамина D или плацебо.

В результате у тех, кто получал добавки с витамином D, раздражение и воспаление было меньше, чем в группе с плацебо.

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