Доказано: витамин D помогает при болезнях кожи

Доказано: витамин D помогает при болезнях кожиВ частности, он уменьшает воспаление
Недавнее клиническое исследование Northwestern Medicine показало, что при приёме витамина D у людей с кожной сыпью уменьшалось воспаление кожи и повышалась иммунозащита. И это ещё одно преимущество данного витамина.
Фото: NutraMedix
Команда учёных под руководством Курта Лу, доктора медицинских наук, профессора дерматологии Юджина и Глории Бауэр, узнали, как приём витамина D влияет на пациентов с химически индуцированной кожной сыпью. Выяснилось, что благодаря этому можно уменьшить воспаление и повысить иммунозащиту.
Medical Xpress
В ходе нового исследования специалисты провели анализ образцов тканей кожи 28 здоровых людей. На коже этих людей искусственным образом вызвали сыпь. Далее участникам исследования давали высокие дозы витамина D или плацебо.
В результате у тех, кто получал добавки с витамином D, раздражение и воспаление было меньше, чем в группе с плацебо.
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