Фитнес и здоровье
21:20, 16 февраля 2023
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Доказано: витамин D помогает при болезнях кожи

В частности, он уменьшает воспаление

Недавнее клиническое исследование Northwestern Medicine показало, что при приёме витамина D у людей с кожной сыпью уменьшалось воспаление кожи и повышалась иммунозащита. И это ещё одно преимущество данного витамина.

Доказано: витамин D помогает при болезнях кожи

Фото: NutraMedix

Команда учёных под руководством Курта Лу, доктора медицинских наук, профессора дерматологии Юджина и Глории Бауэр, узнали, как приём витамина D влияет на пациентов с химически индуцированной кожной сыпью. Выяснилось, что благодаря этому можно уменьшить воспаление и повысить иммунозащиту.

Доказано: витамин D помогает при болезнях кожи

Medical Xpress

В ходе нового исследования специалисты провели анализ образцов тканей кожи 28 здоровых людей. На коже этих людей искусственным образом вызвали сыпь. Далее участникам исследования давали высокие дозы витамина D или плацебо.

В результате у тех, кто получал добавки с витамином D, раздражение и воспаление было меньше, чем в группе с плацебо.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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