Доказано: владельцы домашних животных реже страдают депрессией

Специалисты провели опрос среди более 1000 владельцев домашних животных в США. Людей спрашивали об их близости с питомцами, о частоте игр, объятий с ними, совместного времяпрепровождения, об ощущении безопасности или тревожности в отношениях с животным. Также эксперты измерили, насколько сильно проявлялись у участников симптомы депрессии.

В результате была обнаружена чёткая закономерность: более высокая тревожность, связанная с привязанностью к животным, — самый сильный предиктор симптомов депрессии. Если простыми словами, то люди, которые чувствовали себя чрезмерно зависимыми от своих питомцев, постоянно беспокоились о разлуке с ними или о том, любят ли их домашние животные, чаще сталкивались с симптомами депрессии.

Люди с надёжным типом привязанности к питомцам сообщали о лучшем благополучии, а те, что сильно тревожился из-за них, — о большем стрессе. При этом частота взаимодействия с домашним животным не играла особой роли. Интересно также, что те, у кого были кошка и собака, сообщили о большем количестве признаков депрессии, чем те, у кого был только один вид животного.