Доказано: вместе с воздухом мы вдыхаем и витамины

Недавно учёные из Ирландии обнаружили, что у школьников, которые жили около районов, где много водорослей и уровень йода в атмосфере намного выше, было гораздо больше йода в моче, чем у тех, кто жил в прибрежных районах с меньшим количеством водорослей или в сельской местности. Также эти дети были меньше склонны к нехватке йода. При этом рацион у всех участников был одинаковый с точки зрения содержания йода. Это значит, что это вещество может усваиваться нами и через воздух.

Марганец и цинк могут проникать в мозг через нейроны, за счёт которых мы ощущаем запах в носу. Марганец — важное питательное вещество. Но его высокие уровни могут навредить мозгу. Это наблюдается, например, у сварщиков.

Реснички (волосоподобные структуры) в наших обонятельной и дыхательной системах имеют специальные рецепторы. Эти рецепторы могут связываться с другими аэронутриентами. Например, с холином, витамином С, кальцием, марганцем, магнием, железом, аминокислотами.

Исследования, опубликованные более 70 лет назад, продемонстрировали также, что аэрозольный витамин В12 способен вылечить дефицит этого витамина в организме.

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