Доказано: вместе с воздухом мы вдыхаем и витамины

Доказано: вместе с воздухом мы вдыхаем и витаминыИ это ещё одна причина больше гулять на природе
В день мы вдыхаем примерно 9000 литров воздуха, а за всю жизнь — около 438 миллионов литров. При этом некоторые компоненты воздуха накапливаются в нашем организме.
Кислород — это технически питательное вещество. Он нужен для поддержания основных функций в организме. Но как тогда действуют аэронутриенты?
Аэропутриенты попадают в наше тело через крошечные кровеносные сосуды в носу, лёгких, обонятельном эпителии (область, где воспринимается запах), ротоглотке (задняя стенка горла). При этом лёгкие способны поглощать гораздо более крупные молекулы, чем кишечник. Они всасываются в кровоток и поступают в мозг в нетронутом виде.
Недавно учёные из Ирландии обнаружили, что у школьников, которые жили около районов, где много водорослей и уровень йода в атмосфере намного выше, было гораздо больше йода в моче, чем у тех, кто жил в прибрежных районах с меньшим количеством водорослей или в сельской местности. Также эти дети были меньше склонны к нехватке йода. При этом рацион у всех участников был одинаковый с точки зрения содержания йода. Это значит, что это вещество может усваиваться нами и через воздух.
Марганец и цинк могут проникать в мозг через нейроны, за счёт которых мы ощущаем запах в носу. Марганец — важное питательное вещество. Но его высокие уровни могут навредить мозгу. Это наблюдается, например, у сварщиков.
Реснички (волосоподобные структуры) в наших обонятельной и дыхательной системах имеют специальные рецепторы. Эти рецепторы могут связываться с другими аэронутриентами. Например, с холином, витамином С, кальцием, марганцем, магнием, железом, аминокислотами.
Исследования, опубликованные более 70 лет назад, продемонстрировали также, что аэрозольный витамин В12 способен вылечить дефицит этого витамина в организме.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.