Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 декабря 2024, 21:45
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Доказано: воспаление может привести к раку толстой кишки

И речь идёт о хроническом воспалении
Длительное воспаление связывают со многими хроническими заболеваниями, включая диабет, болезни сердца, хронические болезни лёгких, рак, артрит, аутоиммунные болезни. Также известно, что оно заставляет организм стареть быстрее, приводит к запорам и ухудшению работы мозга.
Доказано: воспаление может привести к раку толстой кишки
© Harvard Health

Команда учёных из Университета Южной Флориды и Института рака больницы общего профиля Тампы изучила под микроскопом опухоли толстой кишки. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Gut.

Доказано: воспаление может привести к раку толстой кишки
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Специалисты проанализировали 40 опухолей у пациентов с раком толстой кишки и сравнили их с 40 образцами здоровой ткани. В опухолях наблюдался значительных дисбаланс липидов, вызывающих воспаление, и противовоспалительных липидов. Это позволяет предположить, что хроническое воспаление повышает риск развития колоректального рака.

Для уменьшения хронического воспаление рекомендуется есть разнообразную пищу. В том числе такую, в которой много омега-3. Сосредоточьтесь на цельных продуктах, ограничивая употребление ультраобработанной пищи.

В здоровье кишечника играют роль и другие привычки. Например, физическая активность, управление стрессом, сон, гигиена полости рта.

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