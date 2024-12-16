Доказано: воспаление может привести к раку толстой кишки

Специалисты проанализировали 40 опухолей у пациентов с раком толстой кишки и сравнили их с 40 образцами здоровой ткани. В опухолях наблюдался значительных дисбаланс липидов, вызывающих воспаление, и противовоспалительных липидов. Это позволяет предположить, что хроническое воспаление повышает риск развития колоректального рака.

Для уменьшения хронического воспаление рекомендуется есть разнообразную пищу. В том числе такую, в которой много омега-3. Сосредоточьтесь на цельных продуктах, ограничивая употребление ультраобработанной пищи.

В здоровье кишечника играют роль и другие привычки. Например, физическая активность, управление стрессом, сон, гигиена полости рта.

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