Доказано: вождение, когда вы не выспались, так же опасно, как и когда вы пьяны

Опубликованы результаты этого исследования в журнале Nature and Science of Sleep

В ходе нового исследования учёные обнаружили, что сон менее пяти часов повышает риск попадания в аварию на автомобиле так же, как и вождение в пьяном виде. А ещё известно, что примерно 20% всех ДТП происходят из-за усталости водителей.