Доказано: вождение, когда вы не выспались, так же опасно, как и когда вы пьяны

Доказано: вождение, когда вы не выспались, так же опасно, как и когда вы пьяныОпубликованы результаты этого исследования в журнале Nature and Science of Sleep
В ходе нового исследования учёные обнаружили, что сон менее пяти часов повышает риск попадания в аварию на автомобиле так же, как и вождение в пьяном виде. А ещё известно, что примерно 20% всех ДТП происходят из-за усталости водителей.
Фото: Yellowj
Команда учёных оценила научные данные исследований, связанных с количеством сна, которое нужно для безопасного вождения. После обобщения результатов 61 научной работы выяснилось, что сон менее четырёх-пяти часов в течение предыдущих суток связан с примерно удвоением риска возникновения ДТП. И такой же риск наблюдается, когда у водителей концентрация алкоголя в крови - 0,05%.
Кроме того, риск попасть в аварию возрастает с каждым потерянным часов сна накануне. Некоторые научные работы демонстрируют, что если водитель спал 0-4 часа прошлой ночью, то вероятность попадания его в аварию была в 15 раз выше.