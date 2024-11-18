Доказано: все мы по-разному понимаем, что такое измена

Научные работы показали, что понятие измены у разных людей часто бывает различным. Особенно если речь не идёт о сексуальном контакте. Об этом говорит Бенджамин Варах, соавтор нового обзора, клинический психолог и исследователь неверности в Университете Стоуни-Брук, США.

Также исследования демонстрируют, что люди часто по-разному понимают, что является сексуальным контактом, а что нет.

Команда учёных для проведения недавнего исследования проанализировала 305 работ, посвящённых неверности. В них в целом приняли участие более полумиллиона человек из 47 стран на шести континентах.

В среднем 17,45% людей признались в сексуальной неверности, 27,5% - в эмоциональной неверности. 35% сообщили, что совершали несексуальные действия, которые могут быть восприняты как симпатия к другому (например, танцы, держание за руки).

При этом мужчины признались в гораздо большем количестве измен, чем женщины. К примеру 25% из них сознались в сексуальной неверности (среди женского пола таких было 14%), 35% - в эмоциональной неверности (среди женщин — 29%).