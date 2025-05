Доказано: все виды физической активности полезны для пожилых

Об этом говорится в статье, опубликованной в The Journal of nutrition, health and aging

Известно, физическая активность защищает пожилых людей от болезней. При этом недавно учёные обнаружили, что эта польза распространяется даже на тех, кто уделяет спорту меньше рекомендуемого времени.