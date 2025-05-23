Доказано: все виды физической активности полезны для пожилых

Результаты исследования продемонстрировали, что у тех, кто мало двигался менее 8,3 часов в день, вероятность развития метаболического синдрома была значительно ниже вне зависимости от уровня их физической активности или пищевых привычек. Даже среди тех, кто не соблюдал рекомендации по количеству времени на спорт, меньшее количество часов в сидячем положении были связаны с улучшением здоровья. Это значит, что даже лёгкие упражнения полезны для организма.

Ниже всего вероятность развития метаболического синдрома была у тех, кто занимался спортом более 2,5 часов в неделю и меньше всего сидел.

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