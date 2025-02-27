Доказано: всего час экранного времени увеличивает риск развития близорукости

Опубликовано 27 февраля 2025, 03:001 мин.
Доказано: всего час экранного времени увеличивает риск развития близорукостиК такому выводу пришли учёные
Новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало: каждый час, который мы проводим со смартфоном, повышает вероятность развития близорукости. Причём на 21%.
В ходе нового исследования эксперты обнаружили, что вероятность развития у людей близорукости продолжает повышаться по мере того, как мы всё больше времени ежедневно проводим перед экранами. Значительно увеличивался этот риск, когда участники смотрели в экран 1−4 часа, а затем он рос более плавно.
Также риск возникновения близорукости выше у тех, кто проводит 4 или больше часов в сутки перед дисплеями.
По данным исследователей, к 2050 году почти 50% населения мира будет страдать близорукостью.
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