Доказано: всего час экранного времени увеличивает риск развития близорукости

Также риск возникновения близорукости выше у тех, кто проводит 4 или больше часов в сутки перед дисплеями.

По данным исследователей, к 2050 году почти 50% населения мира будет страдать близорукостью.

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