Доказано: всего ложка оливкового масла в день защищает от деменции

Исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, показало: у людей с более высоким риском развития болезней сердца когнитивные функции хуже, чем у людей с более низким риском. Это значит, что продукты, полезные для сердца, также приносят пользу мозгу.

Учёные также полагают, что может существовать связь между оливковым маслом и снижением риска смертности от деменции. Однако это всё же не суперпродукт. Гораздо важнее соблюдать диету, богатую ненасыщенными жирами, фруктами, овощами и цельными зёрнами. Они, как известно, поддерживают здоровья сердца и мозга.

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