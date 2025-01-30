Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 января 2025, 04:30
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Доказано: выразительная мимика делает вас более привлекательным для других

Это демонстрируют исследования
В некоторых случаях держать каменное лицо может быть полезно. Например, при игре в покер. Но в обычной жизни активная мимика сделает вас более приятным человеком, как показывают научные работы.
Доказано: выразительная мимика делает вас более привлекательным для других
© johnstocker

В ходе недавнего исследования учёные обнаружили, что люди с более выразительными лицами больше нравились новым знакомым. Это может объяснить, почему мы эволюционировали так, чтобы иметь такую активную мимику. Люди в минуту в среднем производят 101 движение мышцами лица при типичном социальном взаимодействии.

Доказано: выразительная мимика делает вас более привлекательным для других
© Master1305/Getty Images

Новая работа показала, что более выразительной была мимика у людей с тремя чертами. Это невротичность, экстравертированность и доброжелательность. Такие люди в целом могут больше времени уделять социальному взаимодействию: либо потому, что им нравится общение, либо потому, что они обеспокоены тем, как выглядят в глазах других.

Но почему так происходит? Дело в том, что выразительная мимика создаёт у других впечатление, что им легко вас «читать», и им это нравится. При этом экспрессивность, как выяснилось, — это постоянная черта личности. То есть её уровень у людей не менялся в разных ситуациях и с разными социальными партнёрами.