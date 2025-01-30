Доказано: выразительная мимика делает вас более привлекательным для других

Новая работа показала, что более выразительной была мимика у людей с тремя чертами. Это невротичность, экстравертированность и доброжелательность. Такие люди в целом могут больше времени уделять социальному взаимодействию: либо потому, что им нравится общение, либо потому, что они обеспокоены тем, как выглядят в глазах других.

Но почему так происходит? Дело в том, что выразительная мимика создаёт у других впечатление, что им легко вас «читать», и им это нравится. При этом экспрессивность, как выяснилось, — это постоянная черта личности. То есть её уровень у людей не менялся в разных ситуациях и с разными социальными партнёрами.