Доказано: яйца избавляют от жира на животе

Кроме того, в яйцах мало калорий. В среднем яйце, например, их около 60. Также яйца считаются хорошим источником витамина А, D, витаминов группы В, холина.

Вполне безопасно для здоровья есть яйца даже каждый день. На диете же съедайте в день до трёх яиц, чтобы получить максимальную пользу.

При увеличении потребления белка также ускоряется обмен веществ. Например, если в ежедневном рационе будет не 20, а 30% белка, это поможет сжечь дополнительно 60 калорий.

Помимо этого, благодаря потреблению белка можно уменьшить тягу к еде. Согласно исследованию 2017 года, женщины, которые соблюдали диету с высоким содержанием белка (124 г в день), снизили голод и тягу к еде на 15%.

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