Доказано: яркий свет по ночам способствует развитию диабета

Доказано: яркий свет по ночам способствует развитию диабетаВот что удалось выяснить учёным
Новое исследование показало, что есть ещё один простой способ профилактики развития диабета. И это избегание света в ночное время.
В недавнем исследовании приняли участие около 85 тысяч мужчин и женщин из Соединённого Королевства. Эта работа показала, что у тех, кто подвергался наименьшему воздействию света в период с 00:30 до 6 утра вероятность развития диабета 2 типа была значительно ниже по сравнению с теми, кто больше всего подвергался воздействию света ночью.
Воздействие света в ночное время, как обнаружили учёные, предсказывает вероятность развития диабета 2 типа. И чем ярче этот свет, тем выше риск.
Ночной свет может нарушить цикл сна-бодрствования или циркадный ритм, то есть внутренние 24-часовые часы организма, которые важны для многих функций.
Специалисты выяснили, что люди, на которых больше всего воздействовал свет ночью, имели на 67% больше шансов диабетом 2 типа, чем те, кто подвергался наименьшему воздействию света. Относительно защищены от развития этого заболевания были те, у кого уровень воздействия света составлял менее менее 1 люкса (слабее света свечи). Люди, подвергающиеся воздействию от 1 до 6 люкс ночью, имели риск почти на 30% выше.
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