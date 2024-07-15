Доказано: яркий свет по ночам способствует развитию диабета

Воздействие света в ночное время, как обнаружили учёные, предсказывает вероятность развития диабета 2 типа. И чем ярче этот свет, тем выше риск.

Ночной свет может нарушить цикл сна-бодрствования или циркадный ритм, то есть внутренние 24-часовые часы организма, которые важны для многих функций.

Специалисты выяснили, что люди, на которых больше всего воздействовал свет ночью, имели на 67% больше шансов диабетом 2 типа, чем те, кто подвергался наименьшему воздействию света. Относительно защищены от развития этого заболевания были те, у кого уровень воздействия света составлял менее менее 1 люкса (слабее света свечи). Люди, подвергающиеся воздействию от 1 до 6 люкс ночью, имели риск почти на 30% выше.

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