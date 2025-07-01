Доказано: запах корицы помогает улучшить работу мозга

Согласно результатам исследования Университета Уиллинга (2009 год), у людей, которые жевали жвачку с ароматом корицы, немного улучшились результаты в задачах на внимание, визуальную память, скорость реакции по сравнению теми, кто жевал мяту или неароматизированную жвачку.

Также учёные в 2017 году в Иране провели эксперимент на крысах. Животным вводили экстракт корицы. Они в итоге показывали лучшие результаты в тестах на пространственную память. Предполагается, что это связано с антиоксидантным и противовоспалительным действием корицы.