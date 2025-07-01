Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 июля 2025, 23:15
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Доказано: запах корицы помогает улучшить работу мозга

Это подтвердили сразу несколько исследований
Давно известно, что запахи могут влиять на наши настроение и память. Но вот как воздействует на мозг аромат корицы.
Доказано: запах корицы помогает улучшить работу мозга
© YandexART

Согласно результатам исследования Университета Уиллинга (2009 год), у людей, которые жевали жвачку с ароматом корицы, немного улучшились результаты в задачах на внимание, визуальную память, скорость реакции по сравнению теми, кто жевал мяту или неароматизированную жвачку.

Также учёные в 2017 году в Иране провели эксперимент на крысах. Животным вводили экстракт корицы. Они в итоге показывали лучшие результаты в тестах на пространственную память. Предполагается, что это связано с антиоксидантным и противовоспалительным действием корицы.

Доказано: запах корицы помогает улучшить работу мозга
© YandexART

Ряд исследований в области ароматерапии показал, что запахи, которые стимулируют центральную нервную систему (в том числе лимон, розмарин, корица), могут делать внимательнее и улучшать кратковременную память. Но большая часть этих работ всё же имеет небольшую выборку и не всегда могут быть воспроизведены.