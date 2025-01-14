Доказано: заразиться птичьим гриппом от яиц почти невозможно

Блюда с яйцами также нельзя оставлять более чем на два часа или более чем на один час, если температура окружающей среды выше 32,2 градуса по Цельсию.

В последнее время H5N1, тип высокопатогенного птичьего гриппа, циркулирует среди диких птиц и домашней птицы, вызвав сотни вспышек в США с января 2022 года. Однако люди вряд ли заразятся им, говорит Майкл Персия, профессор зоотехники имени Джона В. Хэнкока в Политехническом университете Вирджинии. Дело в том, что на коммерческих фермах действуют строгие меры биобезопасности, чтобы держать домашних птиц отдельно от диких. При этом H5N1 настолько смертелен для домашней птицы, что фермерам приходится быстро забивать всех кур, прежде чем вирус сможет заразить какие-либо яйца.

Кроме того, яйца точно не будут содержать вредных патогенов, если вы их приготовите при необходимой температуре. И это 71,1 градуса по Цельсию.

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