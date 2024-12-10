Доказано: здоровая диета облегчает хроническую боль

Доказано: здоровая диета облегчает хроническую больЭто выяснили учёные из Университета Южной Австралии
Команда учёных в ходе нового исследования обнаружила, что большее потребление продуктов, соответствующих Австралийским рекомендациям по питанию, связано непосредственно с более низким уровнем боли в теле. Особенно это касалось женщин. Важно, что эти результаты не зависели от веса человека вообще. При этом известно, что избыточный вес и ожирение — это факторы риска возникновения хронической боли.
Как показала новая работа, потребление большего количества основных продуктов питания (овощей, фруктов, зерновых, постного мяса, молочных продуктов и их заменителей) связано с уменьшением боли. Однако эффект был разным у женщин и мужчин. Женщины, которые питались лучше, имели лучшую физическую функцию и меньший уровень боли. В то же время у мужчин это всё было выражено намного слабее.
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