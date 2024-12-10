Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 декабря 2024, 13:30
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Доказано: здоровая диета облегчает хроническую боль

Это выяснили учёные из Университета Южной Австралии
Миллионы людей по всему миру страдают от хронической боли. Многие из них даже никак это состояние не лечат. По данным нового исследования, опубликованного в журнале Nutrition Research, помочь в этом случае может соблюдение здоровой диеты.
Доказано: здоровая диета облегчает хроническую боль
© Ask The Scientists

Команда учёных в ходе нового исследования обнаружила, что большее потребление продуктов, соответствующих Австралийским рекомендациям по питанию, связано непосредственно с более низким уровнем боли в теле. Особенно это касалось женщин. Важно, что эти результаты не зависели от веса человека вообще. При этом известно, что избыточный вес и ожирение — это факторы риска возникновения хронической боли.

Доказано: здоровая диета облегчает хроническую боль
© Nutrition Research (2024). DOI: 10.1016/j.nutres.2024.08.002

Как показала новая работа, потребление большего количества основных продуктов питания (овощей, фруктов, зерновых, постного мяса, молочных продуктов и их заменителей) связано с уменьшением боли. Однако эффект был разным у женщин и мужчин. Женщины, которые питались лучше, имели лучшую физическую функцию и меньший уровень боли. В то же время у мужчин это всё было выражено намного слабее.

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