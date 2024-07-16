Доказано: женщины чаще мужчин ощущают себя «самозванцами»

Оказалось, что синдром самозванца стабильно чаще возникал у женщин по сравнению с мужчинами. Так, сила эффекта по Коуэну составляла 0,27 пункта. И такой статистически значимый результат был в большинстве работ.

Согласно результатам систематического обзора, опубликованного в журнале Current Research in Behavioral Sciences, более высокая предрасположенность женщин к синдрому самозванца со временем не снижалась. Хотя к вопросу пола в обществе отношение при этом изменялось.

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