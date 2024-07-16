Доказано: женщины чаще мужчин ощущают себя «самозванцами»Это выяснили американские психологи
Команда психологов из Калифорнийского государственного университета во Фресно (США) при помощи метаанализа изучила 108 научных статей о синдроме самозванца. Участвовали в этих работах более 42 тысяч человек обоих полов.
В основном опросы на выявление синдрома самозванца проходили в Северной Америке, Европе и Азии. Для оценки состояния людей использовали «Шкалу феномена самозванца П. Кланс» (Clance Impostor Phenomenon Scale, CIPS) и «Шкалу феномена самозванца Харви» (Harvey Impostor Phenomenon Scale, HIPS).
Оказалось, что синдром самозванца стабильно чаще возникал у женщин по сравнению с мужчинами. Так, сила эффекта по Коуэну составляла 0,27 пункта. И такой статистически значимый результат был в большинстве работ.
Согласно результатам систематического обзора, опубликованного в журнале Current Research in Behavioral Sciences, более высокая предрасположенность женщин к синдрому самозванца со временем не снижалась. Хотя к вопросу пола в обществе отношение при этом изменялось.
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