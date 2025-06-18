Доказано: женщины, работающие в ночные смены, больше склонны к развитию астмы

Анализ показал, что в целом женщины, которые работали посменно, сильнее склонны к развитию астмы. Те, кто работал только в ночную смену, примерно на 50% чаще страдали от умеренной или тяжёлой астмы по сравнению с женщинами, которые работали только днём.

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