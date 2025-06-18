Доказано: женщины, работающие в ночные смены, больше склонны к развитию астмы

Опубликовано 18 июня 2025, 17:151 мин.
Доказано: женщины, работающие в ночные смены, больше склонны к развитию астмыПодробнее об этом говорится в статье, опубликованной в ERJ Open Research
Новое исследование показало: женщины, которые трудятся по ночам, чаще страдают умеренной или тяжёлой астмой по сравнению с теми, кто работает в дневное время. При этом связи между работой в ночные смены и астмой у мужчин не было.
Для проведения новой научной работы эксперты использовали данные из UK Biobank. В общей сложности в исследование был включён 274 541 работающий человек. При этом астма была у 5,3% из них, а умеренная или тяжёлая её форма - у 1,9%.
Анализ показал, что в целом женщины, которые работали посменно, сильнее склонны к развитию астмы. Те, кто работал только в ночную смену, примерно на 50% чаще страдали от умеренной или тяжёлой астмы по сравнению с женщинами, которые работали только днём.
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