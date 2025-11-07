Доказано: женщины воспринимают гладкие и блестящие волосы как более здоровые

В рамках нового исследования учёные провели два эксперимента. Они хотели выяснить, как блеск, структура и объём волос влияют на восприятие женщины другими.

В первом эксперименте принимали участие эксперты из Германии, Испании и США. В каждой стране было 500 участников, всего 1500 человек. Возраст добровольцев варьировался от 18 до 82 лет. Во второй эксперимент включили 2000 женщин из США в возрасте от 18 до 87 лет. Их оценивали около 110 экспертов.

Во всех трёх странах блестящие волосы получили более высокие оценки. 8 из 10 типов волос в этом случае выглядели более молодыми и все типы - более здоровыми. Исключение составляли только тёмно-каштановые локоны: этот цвет волос не влиял на возраст женщины в зависимости от длины стрижки, а также на её привлекательность, если локоны были длинные.