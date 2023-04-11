Доказано: жидкость для вейпа с мятой вреднее для лёгких, чем остальные жидкости

Благодаря использованию специально разработанной роботизированной системы учёные выяснили, что жидкости для вейпа с добавлением ментола генерируют большее количество токсичных микрочастиц. И это ещё больше ухудшает здоровье курильщиков.

В ходе анализа обнаружилось, что курильщики при использовании жидкости с ментолом делали более поверхностные вдохи, а лёгкие у них работали хуже.