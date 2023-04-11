Доказано: жидкость для вейпа с мятой вреднее для лёгких, чем остальные жидкости

Доказано: жидкость для вейпа с мятой вреднее для лёгких, чем остальные жидкостиЭто обнаружили учёные из Университета Питтсбурга
Оказывается, из-за добавления ароматизатора мяты в жидкость для электронных сигарет образуется больше частиц пара и лёгкие у человека начинают работать хуже. Опубликованы результаты этого исследования были в издании Respiratory Research.
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Благодаря использованию специально разработанной роботизированной системы учёные выяснили, что жидкости для вейпа с добавлением ментола генерируют большее количество токсичных микрочастиц. И это ещё больше ухудшает здоровье курильщиков.
В ходе анализа обнаружилось, что курильщики при использовании жидкости с ментолом делали более поверхностные вдохи, а лёгкие у них работали хуже.
Исследование также предполагает, что добавки ментола могут быть так же опасны для здоровья, как ацетат витамина Е. Последнее вещество связано с повреждением лёгких у тех, кто использует вейпы и электронные сигареты.
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