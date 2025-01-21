Доказано: жир в мышцах повышает риск возникновения болезней сердца

Учёные рассчитали соотношение межмышечного жира к общему объёму мышц и жира. Этот показатель они назвали жировой фракцией мышц.

За пациентами наблюдали в течение примерно шести лет. Регистрировались случаи смерти или госпитализации людей из-за сердечного приступа или сердечной недостаточности.

Выяснилось, что у людей с большим количеством жира в мышцах чаще возникали повреждения мелких кровеносных сосудов, связанных с сердцем (коронарная микрососудистая дисфункция, или КМД). Также они с большей вероятностью умирали или были госпитализированы из-за болезней сердца.

На каждый 1% увеличения жировой фракции мышц приходилось 2% увеличения риска возникновения коронарной микрососудистой дисфункции и 7% увеличения риска развития серьёзных болезней в будущем. И это не зависело от других известных факторов риска и индекса массы тела.

Люди, у которых было много межмышечного жира и были признаки коронарной микрососудистой дисфункции, были подвержены особенно высокому риску смерти, возникновения сердечного приступа и сердечной недостаточности. В то же время те, у кого было много сухой мышечной массы, имели более низкий риск. Подкожный жир при этом не увеличивал этот риск.

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