Доказано: живая музыка помогает справиться с эпидемией одиночества

Возможности для укрепления социальных связей. Благодаря мероприятиям с живой музыкой становится легче укрепить отношения с друзьями и завязать разговор с незнакомцами.

Сближение через общий опыт. Согласно результатам исследований, синхронизация с музыкой, даже на тихих дискотеках, усиливает положительные чувства и поведение по отношению к соучастникам. "Эмоциональное заражение" от музыки тоже может способствовать резонансу.

Сосредоточение на чём-то большем. По данным Creative Victoria, главная причина, по которой люди посещают концерты с живой музыкой, - желание наладить связь с другими и почувствовать себя частью чего-то большего.