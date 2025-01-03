Доказано: жвачка без сахара мгновенно подавляет тягу к сладкому

Богатый белком энергетический батончик. Ищите варианты с менее чем 8 г добавленного сахара и не более чем 200 ккал.

Сухофрукты. Они калорийны, поэтому следите за размером порций. В пяти-шести сушёных абрикосах — около 110 ккал, а в трёх свежих — всего 60.

Жевательная резинка без сахара. Исследования показывают, что жвачка помогает снизить уровень стресса, улучшить настроение и концентрацию внимания.

Тёмный шоколад. Он содержит антиоксиданты, снижающие кровяное давление, улучшающие уровень холестерина и защищающие от болезней сердца. Выбирайте шоколад с не менее 70% какао.

Быстрые хлебцы и кексы. Банановый, тыквенный хлеб и хлеб с цукини может быть более здоровой альтернативой перегруженной сахаром выпечке.