Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 января 2025, 03:00
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Доказано: жвачка без сахара мгновенно подавляет тягу к сладкому

Это один из десяти подобных продуктов
Диеты с высоким содержанием добавленного сахара связаны с ожирением, диабетом, болезнями сердца, системным воспалением и другими проблемами со здоровьем. Также одно исследование показало, что люди, которые едят много добавленного сахара, чаще сталкиваются с высоким риском смерти.
Доказано: жвачка без сахара мгновенно подавляет тягу к сладкому
© Thorpe Lea Dental

Богатый белком энергетический батончик. Ищите варианты с менее чем 8 г добавленного сахара и не более чем 200 ккал.

Сухофрукты. Они калорийны, поэтому следите за размером порций. В пяти-шести сушёных абрикосах — около 110 ккал, а в трёх свежих — всего 60.

Жевательная резинка без сахара. Исследования показывают, что жвачка помогает снизить уровень стресса, улучшить настроение и концентрацию внимания.

Тёмный шоколад. Он содержит антиоксиданты, снижающие кровяное давление, улучшающие уровень холестерина и защищающие от болезней сердца. Выбирайте шоколад с не менее 70% какао.

Быстрые хлебцы и кексы. Банановый, тыквенный хлеб и хлеб с цукини может быть более здоровой альтернативой перегруженной сахаром выпечке.

Доказано: жвачка без сахара мгновенно подавляет тягу к сладкому
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Свежие фрукты. В них есть натуральный сахар и клетчатка, которая насыщает.

Ароматизированный йогурт без добавления сахара. Из него вы получите высококачественный белок, кальций и другие питательные вещества. Самый здоровый вариант в этом случае — греческий йогурт.

Смесь сухофруктов и шоколада. Правда, в ней много жира и калорий.

Творог с фруктами. Естественным образом в нём содержатся белок и мало добавленного сахара.

Фрукты в тёмном шоколаде. Например, клубника, киви, апельсины, бананы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.