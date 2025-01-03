Доказано: жвачка без сахара мгновенно подавляет тягу к сладкому

Доказано: жвачка без сахара мгновенно подавляет тягу к сладкомуЭто один из десяти подобных продуктов
Богатый белком энергетический батончик. Ищите варианты с менее чем 8 г добавленного сахара и не более чем 200 ккал.
Сухофрукты. Они калорийны, поэтому следите за размером порций. В пяти-шести сушёных абрикосах — около 110 ккал, а в трёх свежих — всего 60.
Жевательная резинка без сахара. Исследования показывают, что жвачка помогает снизить уровень стресса, улучшить настроение и концентрацию внимания.
Тёмный шоколад. Он содержит антиоксиданты, снижающие кровяное давление, улучшающие уровень холестерина и защищающие от болезней сердца. Выбирайте шоколад с не менее 70% какао.
Быстрые хлебцы и кексы. Банановый, тыквенный хлеб и хлеб с цукини может быть более здоровой альтернативой перегруженной сахаром выпечке.
Свежие фрукты. В них есть натуральный сахар и клетчатка, которая насыщает.
Ароматизированный йогурт без добавления сахара. Из него вы получите высококачественный белок, кальций и другие питательные вещества. Самый здоровый вариант в этом случае — греческий йогурт.
Смесь сухофруктов и шоколада. Правда, в ней много жира и калорий.
Творог с фруктами. Естественным образом в нём содержатся белок и мало добавленного сахара.
Фрукты в тёмном шоколаде. Например, клубника, киви, апельсины, бананы.
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