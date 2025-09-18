Долгая жизнь и не только: какие преимущества для здоровья вам даст кофе

Увеличение продолжительности жизни. Согласно результатам научных исследований, употребление одной-трёх чашек чёрного кофе с кофеином в сутки снижает риск смерти и вероятность развития болезней сердца. Риск смерти от всех причин у участников, которые выпивали хотя бы одну чашку кофе в день, снизился на 16%, а у тех, кто пил две-три чашки, - на 17%. При этом добавление сахара, молока или сливок эти преимущества уменьшает: тогда риск смерти снижается только на 14%.

Поддержание работы кишечника. У людей, которые пьют кофе, наблюдается более высокий уровень Lawsonibacter asaccharolyticus. Эта бактерия связана с повышенным уровнем хинной кислоты - антиоксиданта, способствующего снижению уровня воспаления и окислительного стресса. Также полифенолы в кофе могут действовать как пребиотики, стимулируя рост полезных бактерий в кишечнике.

Улучшение сексуального здоровья. Научно доказано, что кофе улучшает состояние при эректильной дисфункции, повышает уровень тестостерона (если выпить кофе перед тренировкой), сексуальную выносливость (при употреблении чашки напитка за 45 минут до занятия любовью).