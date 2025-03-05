Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 марта 2025, 14:15
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Домашние средства и не только: чем можно лечить весеннюю аллергию

Возьмите это себе на заметку
Для людей, страдающих аллергией, весна — это время чихания, хрипов, зуда глаз, заложенности носа, тумана в голове. Американский колледж аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI) дал несколько советов по тому, как бороться с этими симптомами.
Домашние средства и не только: чем можно лечить весеннюю аллергию
© Medical Xpress

Домашние средства. Перед приёмом лекарств или в дополнение к ним подумайте о внесении изменений в образ жизни. Это поможет свести к минимуму воздействие аллергенов. Закройте окна, принимайте душ или переодевайтесь перед сном, используйте фильтры для улавливания частиц (HEPA) и очистители воздуха, проводите меньше времени на открытом воздухе, когда пыльцы много, проведите уборку в доме.

Лекарства, отпускаемые без рецепта. При лечении симптомов аллергии могут быть эффективны антигистаминные препараты, назальные спреи, противоотёчные средства.

Домашние средства и не только: чем можно лечить весеннюю аллергию
© Texas MedClinic

Лекарства, отпускаемые по рецепту. Если безрецептурные препараты не помогают, то обратитесь к аллергологу. Он назначит все нужные лекарства.

Аллергическая иммунотерапия (уколы и таблетки). Она включает уколы от аллергии и сублингвальную иммунотерапию (SLIT).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.