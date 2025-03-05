Домашние средства и не только: чем можно лечить весеннюю аллергию

Домашние средства. Перед приёмом лекарств или в дополнение к ним подумайте о внесении изменений в образ жизни. Это поможет свести к минимуму воздействие аллергенов. Закройте окна, принимайте душ или переодевайтесь перед сном, используйте фильтры для улавливания частиц (HEPA) и очистители воздуха, проводите меньше времени на открытом воздухе, когда пыльцы много, проведите уборку в доме.

Лекарства, отпускаемые без рецепта. При лечении симптомов аллергии могут быть эффективны антигистаминные препараты, назальные спреи, противоотёчные средства.