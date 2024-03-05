Домашние животные действительно улучшили психическое здоровье своих хозяев. Причём не только кошки и собаки

Для людей, которые любят животных, питомцы могут стать источником общения, комфорта, любви и дружбы. Доктор Петрос Левунис рекомендуется завести домашнее животное тем, кто борется с зависимостью от алкоголя, наркотиков или цифровых технологий (гаджетов). Всё больше исследований доказывают, что животные могут играть роль в выздоровлении человека от депрессии и других психических расстройств.

В ходе опроса примерно каждый пятый (18%) заявил, что одно или несколько их животных дают эмоциональную поддержку. Почти 2/3 участников сообщили, что домашнее животное их успокаивает, столько же — что оно снимает стресс. Около 1/3 заявили, что питомец побуждает их быть физически активными, примерно 3 из 10 человек сказали, что домашние животные вносят структурированность в их график. Также примерно каждый пятый сообщил, что наличие животного-компаньона улучшает их социальную жизнь.

Опрос показал, что 76% владельцев домашних животных обеспокоены смертью своего питомца, а около двух третей (67%) переживают из-за его здоровья. У 72% людей дома жило какое-то животное.

У 52% американцев были собаки, у 37% - кошки, у 7% - рыбки, у 4% - птицы. Менее чем у 3% были черепахи, куры, лошади, змеи, ящерицы, кролики, морские свинки или хомяки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.