Домашние животные помогли справиться людям со стрессом на работе

Специалисты обнаружили, что привязанность к животных не влияла на общую удовлетворённость жизнью человека. Но при этом она воздействовала на эмоциональное истощение у тех, кто страдал от стресса на работе.

Владельцы домашних животных, имеющие более сильную привязанность к питомцам, сообщали о более высоком уровне эмоционального истощения, чем те, у кого была более слабая привязанность.

Также хозяева домашних животных, у которых была сильная связь с питомцами, сообщили, что у них негативное влияние стресса на работе на удовлетворённость жизнью было менее выражено. Кроме того, у них эмоциональное истощение, связанное со стрессом на рабочем месте, смягчалось за счёт наличия домашнего животного.

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