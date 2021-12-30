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Дремота помогла людям быстро находить решение проблемы

Об этом сообщает Medical Xpress
Оказывается, в состоянии дремоты человеку в голову могут прийти интересные творческие идеи. Об исследовании, которое доказывает это, - в статье.
Дремота помогла людям быстро находить решение проблемы

В ходе исследования учёные выяснили, кто быстрее справляется с арифметическими задачами: те, кто дремал некоторое время, или кто бодрствовал. Число участников эксперимента составляло 103 человека.

Сначала испытуемые решали 60 задач, похожих на ту, которую им позже потребовалось решить. После этого им предложили сделать 20-минутный перерыв и повели их в тёмную комнату. Исследователи хотели сделать так, чтобы участники именно дремали, а не погружались в глубокий сон. Для этого добровольцы держали в руках пластиковую бутылку, которой им надо было себя разбудить.

Дремота помогла людям быстро находить решение проблемы

После 20-минутной дремоты участники уже легко находили решения для 330 задач, аналогичных тем, что были ранее. Кроме того, согласно данным с датчиков, установленным на испытуемых, 83 процента дремавших смогли найти скрытое решение по сравнению с 31 процентом тех, кто не спал.

Источник: Medical Xpress
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