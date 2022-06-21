Два худших побочных эффекта бессонницы

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Два худших побочных эффекта бессонницыНаверняка вы с ними сталкивались
Проблемы со сном испытывают многие из нас. Одним из самых типичных типов нарушения сна считается бессонница. Профессор Оксфордского университета, доктор философии, соучредитель и главный научный сотрудник Big Health Колин Эспи перечислил самые неприятные последствия недосыпа.
В бессоннице мало приятного. Ужасно чувствовать себя уставшим и при этом никак не засыпать. Вот к каким проблемам может привести такое состояние.
- Раздражительность и затуманенный ум. По словам доктора Эспи, если вы плохо спите, то имеете больше шансов подхватить болезнь в будущем. Кроме того, это отрицательно влияет на уже диагностированные заболевания. Самые распространённые последствия бессонницы - это сонливость и усталость. Из-за этого вы легко можете срываться на окружающих, с трудом будете концентрироваться на задачах и не сможете мыслить ясно.
- Развитие депрессии и усугубление симптомов других болезней. Согласно научным исследованиям, из-за нарушений сна может ухудшиться состояние у тех, кто страдает хроническими болевыми расстройствами, психическими расстройствами, ожирением. диабетом. Также из-за бессонницы риск возникновения депрессии повышается в два раза.
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