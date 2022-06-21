Два худших побочных эффекта бессонницы

В бессоннице мало приятного. Ужасно чувствовать себя уставшим и при этом никак не засыпать. Вот к каким проблемам может привести такое состояние.

Раздражительность и затуманенный ум. По словам доктора Эспи, если вы плохо спите, то имеете больше шансов подхватить болезнь в будущем. Кроме того, это отрицательно влияет на уже диагностированные заболевания. Самые распространённые последствия бессонницы - это сонливость и усталость. Из-за этого вы легко можете срываться на окружающих, с трудом будете концентрироваться на задачах и не сможете мыслить ясно.