Два необычных симптома рака щитовидной железы: проверьте себя

Два необычных симптома рака щитовидной железы: проверьте себяЭти признаки встречаются не так часто, как остальные
Ежедневно от рака щитовидной железы умирает один человек. Поэтому важно вовремя распознать это заболевание.
Одна из функций щитовидной железы - это производство гормонов, помогающих регулировать обмен веществ в организме, или, другими словами, процесс превращения пищи в энергию.
Самые распространённые симптомы рака щитовидной железы затрагивают шею и горло. Например, человек может испытывать трудности с глотанием или ощущать комок в горле.
В некоторых случаях при раке щитовидной железы возникают нетипичные симптомы. Это диарея и покраснение лица. Объясняется это тем, что иногда у людей с медуллярным раком щитовидной железы может повыситься уровень гормона кальцитонина, который вырабатывается раковыми клетками.
Из других менее распространённых признаков рака щитовидной железы выделяют кашель и снижение веса.
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