Два необычных симптома рака щитовидной железы: проверьте себя

В некоторых случаях при раке щитовидной железы возникают нетипичные симптомы. Это диарея и покраснение лица. Объясняется это тем, что иногда у людей с медуллярным раком щитовидной железы может повыситься уровень гормона кальцитонина, который вырабатывается раковыми клетками.

Из других менее распространённых признаков рака щитовидной железы выделяют кашель и снижение веса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.