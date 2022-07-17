Два признака, что у вас слабое сердце

Семейный врач Томи Митчелл отмечает, что со временем сердце может ослабнуть. Это может привести к проблемам со здоровьем: например, к сердечно-сосудистым заболеваниям, сердечной недостаточности, инсульту.

Существуют факторы, по которым можно определить, насколько сильно ваше сердце. Первый, говорит доктор Митчелл, это сила сердечной мышцы. Второй - работа клапанов в сердце. Третий - функционирование артерий.

Есть и два важных признака, указывающих на слабость сердца.