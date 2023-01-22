Фитнес и здоровье
19:45, 22 января 2023
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Два признака во внешности, которые указывают на недостаток витамина В9

Обратите на них особое внимание

Из-за дефицита витамина B9 в организме может возникнуть множество проблем. А определить этот дефицит можно по двум очевидным признакам, связанным с внешним видом человека.

Два признака во внешности, которые указывают на недостаток витамина В9

Фото: Very Well Health

Если вы видите, что перед вами очень бледный человек, то это может указывать на недостаток у него витамина В9. Правда, это может быть сложно определить, если у человека и так светлая и тусклая кожа.

Два признака во внешности, которые указывают на недостаток витамина В9

Вторым признаком дефицита В9 может быть потеря веса. Важно понимать также, что любой тип снижения веса, если они не связан с изменением рациона или с добавлением в повседневную жизнь спорта, должен быть изучен врачами.

По-другому витамин В9 называется фолиевой кислотой. Получить её можно из таких продуктов, как брюссельская капуста, листовые зелёные овощи, нут, фасоль.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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