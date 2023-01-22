Два признака во внешности, которые указывают на недостаток витамина В9

Вторым признаком дефицита В9 может быть потеря веса. Важно понимать также, что любой тип снижения веса, если они не связан с изменением рациона или с добавлением в повседневную жизнь спорта, должен быть изучен врачами.

По-другому витамин В9 называется фолиевой кислотой. Получить её можно из таких продуктов, как брюссельская капуста, листовые зелёные овощи, нут, фасоль.

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