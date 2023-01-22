Два признака во внешности, которые указывают на недостаток витамина В9

Два признака во внешности, которые указывают на недостаток витамина В9Обратите на них особое внимание
Из-за дефицита витамина B9 в организме может возникнуть множество проблем. А определить этот дефицит можно по двум очевидным признакам, связанным с внешним видом человека.
Фото: Very Well Health
Если вы видите, что перед вами очень бледный человек, то это может указывать на недостаток у него витамина В9. Правда, это может быть сложно определить, если у человека и так светлая и тусклая кожа.
Вторым признаком дефицита В9 может быть потеря веса. Важно понимать также, что любой тип снижения веса, если они не связан с изменением рациона или с добавлением в повседневную жизнь спорта, должен быть изучен врачами.
По-другому витамин В9 называется фолиевой кислотой. Получить её можно из таких продуктов, как брюссельская капуста, листовые зелёные овощи, нут, фасоль.
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