Два стакана вишнёвого сока в день оказались полезны при болезнях кишечника

Также участники сообщили об улучшении их качества жизни, связанного со здоровьем, на 9% при приеме добавки на основе фруктового напитка на фоне стандартного лечения препаратами.

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