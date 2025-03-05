Два стакана вишнёвого сока в день оказались полезны при болезнях кишечника

Опубликовано 05 марта 2025, 12:451 мин.
Два стакана вишнёвого сока в день оказались полезны при болезнях кишечникаЭто недавно выяснили учёные
Новое исследование показало, что два небольших стакана сока вишни в день уменьшают воспаление кишечника и повышают качество жизни у людей с заболеваниями желудка. Опубликованы результаты этой работы в журнале Life.
Новое исследование, проведённое университетами Хартфордшира и Центрального Ланкашира, оказалось самым крупным в своём роде из научных работ с участием людей. Учёные обнаружили, что употребление 130 мл разбавленного сока вишни сорта Монморанси дважды в сутки в течение шести недель снижает маркеры воспаления кишечника у людей с язвенным колитом лёгкой и средней степени тяжести на 40%.
Также участники сообщили об улучшении их качества жизни, связанного со здоровьем, на 9% при приеме добавки на основе фруктового напитка на фоне стандартного лечения препаратами.
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