Два вида воды, которые действительно опасны для организма

Два вида воды, которые действительно опасны для организмаСтарайтесь избегать такой воды
С водой связано множество мифов. Порой из-за этого сложно понять, всегда ли вода полезна для организма и какие виды воды опасны.
Существует мнение, что вскипячённая несколько раз вода настолько опасно, что вызывает рак. Но правда ли это? На самом деле несмотря на то, что в воде может оставаться из-за многократного кипячения хлор, нет достаточного количества научных данных, подтверждающих его опасность для человека. Тем более что хлор используется для дезинфекции воды.
При этом многократное кипячение и правда может способствовать тому, что нитраты превратятся в воде в опасные нитриты. Но дело здесь уже в дозе этих веществ. Поэтому тоже не факт, что при употреблении такой воды у вас разовьётся рак.
Что касается воды, оставленной на ночь, то пить её всё-таки можно. Хотя эксперты и не рекомендуют это делать. Согласно некоторым научным данным, если кипятить воду в течение получаса, то количество нитритов в ней остаётся стабильным и не особо меняется за ночь.
При этом есть две разновидности воды, которые и правда вредят здоровью.
Смешанная вода. Такая вода получается при смешивании кипячёной и сырой воды. Дело в том, что даже при смешивании сырой воды с кипятком температура не будет достаточной, чтобы все опасные бактерии уничтожились. При длительном употреблении такой воды у человека могут появиться кишечные инфекционные болезни.
Очень горячая вода. То есть такая вода, температура которой - выше 65 градусов по Цельсию. По словам представителей Международного агентства по изучению рака, при употреблении такой воды повышается вероятность развития рака пищевода. Нормально переносит пищевод человека лишь напитки, температура которых - максимум 40-50 градусов.
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