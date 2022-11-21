Два вида воды, которые действительно опасны для организма

Существует мнение, что вскипячённая несколько раз вода настолько опасно, что вызывает рак. Но правда ли это? На самом деле несмотря на то, что в воде может оставаться из-за многократного кипячения хлор, нет достаточного количества научных данных, подтверждающих его опасность для человека. Тем более что хлор используется для дезинфекции воды.

При этом многократное кипячение и правда может способствовать тому, что нитраты превратятся в воде в опасные нитриты. Но дело здесь уже в дозе этих веществ. Поэтому тоже не факт, что при употреблении такой воды у вас разовьётся рак.

Что касается воды, оставленной на ночь, то пить её всё-таки можно. Хотя эксперты и не рекомендуют это делать. Согласно некоторым научным данным, если кипятить воду в течение получаса, то количество нитритов в ней остаётся стабильным и не особо меняется за ночь.