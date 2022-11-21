Фитнес и здоровье
16:32, 21 ноября 2022
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Два вида воды, которые действительно опасны для организма

Старайтесь избегать такой воды

С водой связано множество мифов. Порой из-за этого сложно понять, всегда ли вода полезна для организма и какие виды воды опасны.

Два вида воды, которые действительно опасны для организма

Существует мнение, что вскипячённая несколько раз вода настолько опасно, что вызывает рак. Но правда ли это? На самом деле несмотря на то, что в воде может оставаться из-за многократного кипячения хлор, нет достаточного количества научных данных, подтверждающих его опасность для человека. Тем более что хлор используется для дезинфекции воды.

При этом многократное кипячение и правда может способствовать тому, что нитраты превратятся в воде в опасные нитриты. Но дело здесь уже в дозе этих веществ. Поэтому тоже не факт, что при употреблении такой воды у вас разовьётся рак.

Что касается воды, оставленной на ночь, то пить её всё-таки можно. Хотя эксперты и не рекомендуют это делать. Согласно некоторым научным данным, если кипятить воду в течение получаса, то количество нитритов в ней остаётся стабильным и не особо меняется за ночь.

Два вида воды, которые действительно опасны для организма

При этом есть две разновидности воды, которые и правда вредят здоровью.

  1. Смешанная вода. Такая вода получается при смешивании кипячёной и сырой воды. Дело в том, что даже при смешивании сырой воды с кипятком температура не будет достаточной, чтобы все опасные бактерии уничтожились. При длительном употреблении такой воды у человека могут появиться кишечные инфекционные болезни.

  2. Очень горячая вода. То есть такая вода, температура которой - выше 65 градусов по Цельсию. По словам представителей Международного агентства по изучению рака, при употреблении такой воды повышается вероятность развития рака пищевода. Нормально переносит пищевод человека лишь напитки, температура которых - максимум 40-50 градусов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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