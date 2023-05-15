Два вида жиров, которые нужно убрать из рациона, чтобы снизить риск развития болезней сердца

Два вида жиров, которые нужно убрать из рациона, чтобы снизить риск развития болезней сердцаЭти жиры содержатся в определённых продуктах
Ишемическая болезнь сердца может возникать по разным причинам. В том числе из-за продуктов с высоким содержанием холестерина. Кроме того, о важности питания для здоровья сердца рассказал и Британский фонд сердца.
По данным Британского фонда сердца, для поддержания сердца в здоровом состоянии нужно избегать двух типов жиров.
Это трансжиры и насыщенные жиры. Обе разновидности могут повышать уровень холестерина в крови.
Насыщенные жиры входят в состав таких продуктов, как сливочное масло, топлёное масло, жир, сало, кокосовое масло, пальмовое масло, печенье, торты, жирные куски мяса, колбасы, бекон, вяленое мясо, сыр, выпечка, шоколад.
Что касается трансжиров, то их можно найти в фастфуде. Помимо этого, они содержатся в тортах, пончиках, выпечке, маргарине, мороженом.
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