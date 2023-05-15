Два вида жиров, которые нужно убрать из рациона, чтобы снизить риск развития болезней сердца

Насыщенные жиры входят в состав таких продуктов, как сливочное масло, топлёное масло, жир, сало, кокосовое масло, пальмовое масло, печенье, торты, жирные куски мяса, колбасы, бекон, вяленое мясо, сыр, выпечка, шоколад.

Что касается трансжиров, то их можно найти в фастфуде. Помимо этого, они содержатся в тортах, пончиках, выпечке, маргарине, мороженом.

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