Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 декабря 2024, 08:15
1 мин.

Две минуты: это время стояния в планке указывает на сильный корпус

Проверьте себя
Планка — это не только про выносливость. Она считается тестом на силу корпуса. Это подтвердил тренер Джаррод Ноббе.
Две минуты: это время стояния в планке указывает на сильный корпус
© Marti Sans / Stocksy

Если вы можете удерживать тело в планке в течение двух минут — у вас сильный корпус. При этом важно соблюдать правильную технику.

Две минуты: это время стояния в планке указывает на сильный корпус
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Почему именно две минуты? Такая продолжительность бросает вызов выносливости стабилизаторов кора, задействуя прямую мышцу живота, поперечную мышцу живота и косые мышцы живота, не перегружая при этом поясницу и не нарушая форму.

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