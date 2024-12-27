Две минуты: это время стояния в планке указывает на сильный корпус

Почему именно две минуты? Такая продолжительность бросает вызов выносливости стабилизаторов кора, задействуя прямую мышцу живота, поперечную мышцу живота и косые мышцы живота, не перегружая при этом поясницу и не нарушая форму.

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