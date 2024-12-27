Две минуты: это время стояния в планке указывает на сильный корпус

Опубликовано 27 декабря 2024, 08:151 мин.
Две минуты: это время стояния в планке указывает на сильный корпусПроверьте себя
Планка — это не только про выносливость. Она считается тестом на силу корпуса. Это подтвердил тренер Джаррод Ноббе.
Если вы можете удерживать тело в планке в течение двух минут — у вас сильный корпус. При этом важно соблюдать правильную технику.
Почему именно две минуты? Такая продолжительность бросает вызов выносливости стабилизаторов кора, задействуя прямую мышцу живота, поперечную мышцу живота и косые мышцы живота, не перегружая при этом поясницу и не нарушая форму.
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Источник:Eat This, Not That
Автор:Валерия Филимонова