Дверцы шкафов и другие вещи на кухне, которые нужно мыть каждую неделю

Дверцы шкафов и бытовой техники. Обязательно протирайте ручки у техники и шкафов, а затем дезинфицируйте их.

Холодильник. Переместите старые продукты в нём ближе к себе и обратите внимание на те, у которых истёк срок годности.

Плита. Лучше всего, конечно, протирать её после каждого приготовления пищи, но можно это сделать и во время уборки.

Фартук. Его тоже нужно почистить, так как на нём скапливаются брызги.

Мелкая бытовая техника. Протирайте ручки кухонных приборов и их внешние поверхности.