Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 июля 2025, 11:15
1 мин.

Дверцы шкафов и другие вещи на кухне, которые нужно мыть каждую неделю

Возможно, вы о них забываете
Еженедельная уборка на кухне может облегчить вам жизнь. Издание EatingWell поговорило с Кортни, управляющим партнёром клининговой компании Philadelphia Scrubs, чтобы узнать, на что при этом нужно обращать внимание.
Дверцы шкафов и другие вещи на кухне, которые нужно мыть каждую неделю
© Euro Maids

Дверцы шкафов и бытовой техники. Обязательно протирайте ручки у техники и шкафов, а затем дезинфицируйте их.

Холодильник. Переместите старые продукты в нём ближе к себе и обратите внимание на те, у которых истёк срок годности.

Плита. Лучше всего, конечно, протирать её после каждого приготовления пищи, но можно это сделать и во время уборки.

Фартук. Его тоже нужно почистить, так как на нём скапливаются брызги.

Мелкая бытовая техника. Протирайте ручки кухонных приборов и их внешние поверхности.

Дверцы шкафов и другие вещи на кухне, которые нужно мыть каждую неделю
© EatingWell

Столешницы. Тщательно осмотрите их на предмет пятен, жира и т. п.

Подставка для сушки посуды. Опрыскайте её дезинфицирующим спреем, а также промойте мыльной водой раковину.

Губки, тряпки и полотенца для посуды. Их нужно дезинфицировать или заменять минимум раз в неделю.

Полы. Ежедневно подметайте кухню, особенно если в доме есть питомцы или дети. Также можете попробовать использовать швабру или пылесос для влажной и сухой уборки.

Источник:EatingWell
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#кухня
,
#дом