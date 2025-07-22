Дверцы шкафов и другие вещи на кухне, которые нужно мыть каждую неделю

Дверцы шкафов и другие вещи на кухне, которые нужно мыть каждую неделюВозможно, вы о них забываете
Дверцы шкафов и бытовой техники. Обязательно протирайте ручки у техники и шкафов, а затем дезинфицируйте их.
Холодильник. Переместите старые продукты в нём ближе к себе и обратите внимание на те, у которых истёк срок годности.
Плита. Лучше всего, конечно, протирать её после каждого приготовления пищи, но можно это сделать и во время уборки.
Фартук. Его тоже нужно почистить, так как на нём скапливаются брызги.
Мелкая бытовая техника. Протирайте ручки кухонных приборов и их внешние поверхности.
Столешницы. Тщательно осмотрите их на предмет пятен, жира и т. п.
Подставка для сушки посуды. Опрыскайте её дезинфицирующим спреем, а также промойте мыльной водой раковину.
Губки, тряпки и полотенца для посуды. Их нужно дезинфицировать или заменять минимум раз в неделю.
Полы. Ежедневно подметайте кухню, особенно если в доме есть питомцы или дети. Также можете попробовать использовать швабру или пылесос для влажной и сухой уборки.