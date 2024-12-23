Движение, правильное питание, тренировка ума и цель в жизни: способы сохранить мозг здоровым

Двигайтесь. Согласно исследованиям, длительная физическая активность отлично защищает от деменции. Даже в молодом возрасте упражнения связывают со снижением вероятности развития рассеянного склероза позднее. В то же время ожирение в подростковом или детском возрасте и курение в любой момент жизни повышают риск развития этого заболевания. Известно, что умеренные физические упражнения защищают от болезней сердца, ожирения, диабета 2 типа.

Правильно питайтесь. Придерживайтесь диеты MIND. Она включает такие продукты, как оливковое масло первого отжима или масло авокадо (2 ст. л. в день), семена и орехи (пять порций по четверти стакана в неделю), рыба и морепродукты (одна порция около 3−5 унций в неделю), белое мясо птицы (две порции по 3−5 унций в неделю), цельное зерно (три порции размером с кулак в день), фасоль и бобовые (три порции размером с кулак в неделю), смесь листовых зелёных овощей и других цветных овощей (не менее одной порции размером с два кулака в день), ягоды (не менее пяти порций по полстакана в неделю).

Ограничьте потребление или исключите жареные блюда (не более одной порции в неделю), красное или обработанное мясо (не более трёх порций в неделю), масло (не более одной порции в день), жирный сыр (не более двух порций в неделю), сладкие напитки и сладости (не более четырёх порций в неделю), соль (по возможности избегайте её добавления).