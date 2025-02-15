Движение, социальная активность и другие способы предотвратить слабость при старении

Движение, социальная активность и другие способы предотвратить слабость при старенииВозьмите это себе на заметку
Вот несколько ключевых действий, которые помогут предотвратить возникновение слабости по мере старения.
Двигайтесь. Больше занимайтесь спортом, в том числе силовыми тренировками. Рекомендации по физической активности для пожилых австралийцев предусматривают не менее 30 минут физической активности умеренной интенсивности в большую часть дней или (что лучше) каждый день. При этом важно включать разные виды активности и меньше времени проводить сидя.
Оставайтесь социально активными. Социальная изоляция и одиночество могут привести к прогрессированию слабости.
Попросите врача или фармацевта регулярно проверять ваши лекарства. «Полипрагмазия» (когда человеку назначают пять или более лекарств) связана с более высоким риском возникновения слабости. Также слабость может влиять на то, как организм усваивает препараты.
Соблюдайте диету, богатую белком, с большим количеством фруктов и овощей. Взрослые старше 50 лет должны стремиться в день получать 64 г (для мужчин) и 46 г (для женщин) белка, взрослые старше 70 лет — 81 г и 57 г белка в сутки соответственно.
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