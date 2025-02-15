Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 февраля 2025, 03:00
1 мин.

Движение, социальная активность и другие способы предотвратить слабость при старении

Возьмите это себе на заметку
Старение — это нормальная часть жизненного цикла. Остановить этот процесс, к сожалению, нельзя. Но старение далеко не всегда означает слабость.
Движение, социальная активность и другие способы предотвратить слабость при старении
© Yan Krukau from Pexels

Вот несколько ключевых действий, которые помогут предотвратить возникновение слабости по мере старения.

Двигайтесь. Больше занимайтесь спортом, в том числе силовыми тренировками. Рекомендации по физической активности для пожилых австралийцев предусматривают не менее 30 минут физической активности умеренной интенсивности в большую часть дней или (что лучше) каждый день. При этом важно включать разные виды активности и меньше времени проводить сидя.

Оставайтесь социально активными. Социальная изоляция и одиночество могут привести к прогрессированию слабости.

Движение, социальная активность и другие способы предотвратить слабость при старении
© Griswold Home Care

Попросите врача или фармацевта регулярно проверять ваши лекарства. «Полипрагмазия» (когда человеку назначают пять или более лекарств) связана с более высоким риском возникновения слабости. Также слабость может влиять на то, как организм усваивает препараты.

Соблюдайте диету, богатую белком, с большим количеством фруктов и овощей. Взрослые старше 50 лет должны стремиться в день получать 64 г (для мужчин) и 46 г (для женщин) белка, взрослые старше 70 лет — 81 г и 57 г белка в сутки соответственно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.