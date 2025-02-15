Движение, социальная активность и другие способы предотвратить слабость при старении

Вот несколько ключевых действий, которые помогут предотвратить возникновение слабости по мере старения.

Двигайтесь. Больше занимайтесь спортом, в том числе силовыми тренировками. Рекомендации по физической активности для пожилых австралийцев предусматривают не менее 30 минут физической активности умеренной интенсивности в большую часть дней или (что лучше) каждый день. При этом важно включать разные виды активности и меньше времени проводить сидя.

Оставайтесь социально активными. Социальная изоляция и одиночество могут привести к прогрессированию слабости.