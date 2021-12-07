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Дым от лесных пожаров приводит к развитию слабоумия и других неврологических заболеваний

К такому выводу пришла группа американских учёных
Дым от лесных пожаров способен ухудшить состояние людей, страдающих респираторными заболеваниями. Но это не всё. Согласно проведённому исследованию, дым может спровоцировать возникновение множества неврологических проблем. Подробнее об этом - в материале Medical Xpress.
Дым от лесных пожаров приводит к развитию слабоумия и других неврологических заболеваний

Доктор философии, профессор фармацевтического колледжа Университета Нью-Мексико Мэтью Кэмпен вместе с коллегами обнаружил, что дым от лесных пожаров представляет серьёзную опасность для здоровья человека. В частности, вредные микроскопические частицы древесного дыма, попадая в кровь, способны в будущем вызвать различные формы слабоумия, депрессию и даже психоз.

В рамках исследования, проведённого в прошлом году, учёные выяснили, что у мышей, которые подвергались воздействию дыма в течение почти трёх недель, наблюдались изменения в мозговой ткани. Причём эти изменения были возраст-зависимыми.

Дым от лесных пожаров приводит к развитию слабоумия и других неврологических заболеваний

Кроме того, исследователи обнаружили, что при воздействии дыма в нейронах произошли метаболические изменения. Это даёт возможность предположить, что дым от лесных пожаров может усугубить нарушения, возникающие при старении организма.

Источник: Medical Xpress
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