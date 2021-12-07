Дым от лесных пожаров приводит к развитию слабоумия и других неврологических заболеваний

Доктор философии, профессор фармацевтического колледжа Университета Нью-Мексико Мэтью Кэмпен вместе с коллегами обнаружил, что дым от лесных пожаров представляет серьёзную опасность для здоровья человека. В частности, вредные микроскопические частицы древесного дыма, попадая в кровь, способны в будущем вызвать различные формы слабоумия, депрессию и даже психоз.

В рамках исследования, проведённого в прошлом году, учёные выяснили, что у мышей, которые подвергались воздействию дыма в течение почти трёх недель, наблюдались изменения в мозговой ткани. Причём эти изменения были возраст-зависимыми.