Еда, напитки и не только: неожиданные причины, по которым ваши зубы могут желтеть

Плохая гигиена полости рта. Это вызывает образование налёта и зубного камня на зубах, а затем со временем приводит к их пожелтению.

Скрежетание зубами. Оно приводит к износу эмали.

Лекарства. Цвет зубов может измениться из-за таких препаратов, как тетрациклин, амоксициллин, сальметерол, флутиказон, будесонид, хлоргексидин, триклозан, а также из-за химиотерапии, лучевой терапии головы и шеи.

Средства гигиены полости рта. Появлению пятен на зубах способствуют такие ингредиенты, как цетилпиридия хлорид, медные соли, хлоргексидин, избыток фтора.

Травма. Из-за травмы зуб может стать серым или жёлтым.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.