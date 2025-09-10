Фитнес и здоровье
Еда, напитки и не только: неожиданные причины, по которым ваши зубы могут желтеть

Зубы могут становиться жёлтыми по самым разным причинам. Вот самые неочевидные из них.
Еда и напитки. Продукты тёмного цвета обычно окрашивают зубы сильнее, чем светлые. На цвет зубов влияют кофе, чай, вино, морковь, апельсины, ягоды, лакрица, шоколад, соевый соус, томатный соус, куркума.

Табак. Смола и никотин приводят к пожелтению эмали.

Старение. С возрастом эмаль естественным образом изнашивается, из-за чего становится виден дентин.

Генетика. Генетика может предрасполагать к более тонкой эмали.

Заболевания. На цвет зубов влияют порфирия, дентиногенез и амелогенез, неонатальная желтуха, высокая температура в возрасте, когда зубы ещё развиваются.

Плохая гигиена полости рта. Это вызывает образование налёта и зубного камня на зубах, а затем со временем приводит к их пожелтению.

Скрежетание зубами. Оно приводит к износу эмали.

Лекарства. Цвет зубов может измениться из-за таких препаратов, как тетрациклин, амоксициллин, сальметерол, флутиказон, будесонид, хлоргексидин, триклозан, а также из-за химиотерапии, лучевой терапии головы и шеи.

Средства гигиены полости рта. Появлению пятен на зубах способствуют такие ингредиенты, как цетилпиридия хлорид, медные соли, хлоргексидин, избыток фтора.

Травма. Из-за травмы зуб может стать серым или жёлтым.

