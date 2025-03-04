Экологичность, отсутствие лактозы и другие полезные для здоровья свойства овсяного молока

Вот несколько причин, по которым стоит попробовать овсяное молоко.

Безопасно для людей с камнями в почках. Овсяное молоко содержит намного меньше оксалатов, чем другие популярные виды растительного молока. Поэтому именно его лучше пить тем, у кого повышен риск образования камней в почках.

Не содержит лактозы и подходит веганам. Поэтому овсяное молоко могут без опаски употреблять люди, избегающие молочных продуктов.