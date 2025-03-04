Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 марта 2025, 00:45
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Экологичность, отсутствие лактозы и другие полезные для здоровья свойства овсяного молока

Возьмите это на заметку
Овсяное молоко делают при помощи смешивания овса с водой. Часто его также добавляют в смузи, латте, капучино.
Экологичность, отсутствие лактозы и другие полезные для здоровья свойства овсяного молока
© INTEGRIS Health

Вот несколько причин, по которым стоит попробовать овсяное молоко.

Безопасно для людей с камнями в почках. Овсяное молоко содержит намного меньше оксалатов, чем другие популярные виды растительного молока. Поэтому именно его лучше пить тем, у кого повышен риск образования камней в почках.

Не содержит лактозы и подходит веганам. Поэтому овсяное молоко могут без опаски употреблять люди, избегающие молочных продуктов.

Экологичность, отсутствие лактозы и другие полезные для здоровья свойства овсяного молока
© Vlad Fishman / Getty Images

Обогащённый вариант даёт питательные вещества. Овсяное молоко могут обогащать витаминами B12, D, калием и не только.

Более экологично. Согласно некоторым исследованиям, растительное молоко более безопасно для окружающей среды по сравнению с коровьим.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.