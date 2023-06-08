Эксперт назвал фрукты, которые снижают холестерин

Кроме того, по словам Шоны Уилкинсон, зарегистрированного консультанта-диетолога Freshcano, для контроля уровня холестерина нужно добавить в рацион персики. Эти фрукты считаются отличным источником клетчатки и при этом содержат мало насыщенных жиров.

Клетчатка помогает снизить уровень холестерина сразу несколькими способами. Во-первых, растворимая клетчатка может связываться с холестерином в пищеварительном тракте и предотвратить его всасывание в кровоток. Также она может увеличить выделение желчных кислот, что будет способствовать выведению холестерина из организма. Наконец, богатые клетчаткой продукты перевариваются дольше обработанных.

Согласно исследованию 2013 года, персики были среди фруктов, которые снижали уровень холестерина за счёт содержания в них флавоноидов и стильбена. Самыми богатыми источниками этих веществ были яблоко, слива, груша, персик, а после них шли уже овощи (корень лотоса, таро).

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